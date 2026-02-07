Haberler

Eyüpspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Başakşehir'i ağırlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ikas Eyüpspor, yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ikas Eyüpspor, yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Zor bir dönemden geçen ve "Ara transfer" döneminde birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Eyüpspor, buna rağmen ligde çıktığı son 3 maçta mağlup olmadı.

Bu süreçte sırasıyla TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş ile berabere kalan eflatun-sarılı ekip, 20. haftada ise Corendon Alanyaspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Atila Gerin'in teknik direktörlüğünü yaptığı ikas Eyüpspor, Süper Lig'de hanesine yazdırdığı 18 puanla 15. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma, 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed

"Tövbe sürecindeyim" demişti! Şeyma Subaşı yine şaşırttı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 4 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Çok sayıda kişi feci şekilde can verdi
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak

Birkaç gün sonra vereceği ifade dünyayı derinden sarsabilir
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık

Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed

"Tövbe sürecindeyim" demişti! Şeyma Subaşı yine şaşırttı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi için karar verildi