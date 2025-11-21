Haberler

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Güncelleme:
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde geride kalan 12 haftada ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 mağlubiyet alan eflatun-sarılı ekip, 8 puanla 17. sırada bulunuyor. Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor, ligdeki son 3 maçında puan alamadı.

Fatih Karagümrük ise oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 7 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.

Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Luccas Claro ve Umut Meraş, Karagümrük'te ise Ahmet Sivri müsabakada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
