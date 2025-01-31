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Eyüpspor - Sivasspor Maçında Golsüz İlk Yarı

Eyüpspor - Sivasspor Maçında Golsüz İlk Yarı
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor, sahasında Sivasspor'u ağırladı. İlk yarıda 10. dakikada Radakovic'in kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan Sivasspor, defansif bir oyun sergiledi ve devre 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada hızlı gelişen Eyüpspor atağında savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Ampem, orta saha yuvarlağının içinde Radakovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Atilla Karaoğlan, Radakovic'e kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etti.

17. dakikada Ampem'in pasında orta alanda topla buluşan Emre Mor, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının gerisinden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

32. dakikada sağ taraftan Emre Mor'un yaptığı ortaya arka direkte Mame Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

41. dakikada sol taraftan Ziya Erdal'ın ortasında ceza sahasında Rey Manaj topu kafayla arka direğe indirdi. Bu noktada topu alan Bekir, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Charisis'e aktardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Anıl Usta, Seyfettin Ünal

Eyüpspor: Birkan Tetik, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Ruben Vezo, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Emre Mor, Prince Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Çınar Arbay, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Hüseyin Maldar, Yalçın Kayan, Batuhan Üzgül, Umut Meraş, Hamza Akman

Teknik Direktör: Arda Turan

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Uros Radakovic, Noah Sonko, Ziya Erdal, Tolga Ciğerci, Charilaos Charisis, Samuel Moutossamy, Azizbek Turgunbayev, Bekir Böke, Rey Manaj

Yedekler: Dorde Nikolic, Alex Pritchard, Queensy Menig, Jan Bieganski, Emre Gökay, Alaaddin Okumuş, Oğuzhan Aksoy, Achilleas Poungouras, Emirhan Başyiğit, Sinan Kaya

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Kırmızı kart: Uros Radakovic (dk. 10) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Melih Kabasakal (Eyüpspor), Ömer Erdoğan (Teknik Direktör) (Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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