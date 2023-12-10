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Eyüpspor, Şanlıurfaspor'u 4-0 mağlup etti

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Eyüpspor, 1'inci Lig'in 15'inci haftasında Şanlıurfaspor'u sahasında 4-0 mağlup ederek liderliğini korudu.

Eyüpspor, 1'inci Lig'in 15'inci haftasında Şanlıurfaspor'u sahasında 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligdeki 13'üncü galibiyetini elde edip 39 puanla liderliğini korudu. Şanlıurfaspor ise 7'nci mağlubiyetini aldı ve 14 puanla haftayı 15'inci sırada tamamladı.

1'inci Lig'in 15'inci haftasında Eyüpspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetti. Metoğlu'nun yardımcılıklarını ise Bersan Duran ile Suat Güz yaptı. Karşılaşmaya ev sahibi Eyüpspor; Berke Özer - Murat Uçar, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Recep Niyaz, Taşkın İlter, Fredy, Ahmed Kutucu, Ampem ve Bruno ile çıktı. Konuk ekip Şanlıurfaspor'un ilk 11'i ise; Tokotaev - Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit, Coelho, Mboula, Barış Gök, Adem Eren Kabak, Cumal Bişi, Mert Çapar, Barış Ekincier ve Toure'den oluştu.

Mücadeleyi ev sahibi ekip Eyüpspor 4-0 kazandı. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada kendi kalesine Semih Karadeniz, 25'inci dakikada Ahmed Kutucu, 62'nci dakikada penaltıdan Bruno ve 70'inci dakikada Ampem attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfaspor Karadeniz Eyüpspor Futbol Spor Güncel Haberler

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