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Eyüpspor, Şanlıurfaspor'u 4-0 mağlup etti

10 Aralık 2023 20:56 Son Güncelleme: 20:58 Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçta Eyüpspor'un gollerini Semih Karadeniz (kendi kalesine), Ahmed Kutucu, Gianni Bruno ve Prince Ampem attı.