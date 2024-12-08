Eyüpspor, Samsunspor'u 3-0 Farkla Geçti
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Thiam'ın iki ve Halil Akbunar'ın bir golüyle maçı kazanan Eyüpspor, önemli bir galibiyet aldı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortasında ön direkte bulunan Thiam düzgün vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0
61. dakikada Dimata'nın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Emre Kılınç'ın soluna çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarptıktan sonra havalandı ve Robin Yalçın meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
64. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında topla buluşan Halil Akbunar'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-0
69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Thiam kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
90+1. dakikada topla birlikte sol taraftan ceza sahasına giren Ampem'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanını terk etti.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Suat Güz
Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl (Umut Meraş dk. 87), Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Saiz dk. 83), Ampem, Halil Akbunar (Sinan Gümüş dk. 83), Ahmed Kutucu (Dorukhan Toköz dk. 90), Thiam (Bruno dk. 90)
Yedekler: Birkan Tetik, Vezo, Dubois, Hüseyin Maldar, Emre Mor
Teknik Direktör: Arda Turan
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Schindler dk. 84), Satka, Van Drongelen, Bola (Soner Gönül dk. 77), Benasser, Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 77), Emre Kılınç (Muja dk. 84), Holse, Dimata, Moundilmadji (Ercan Kara dk. 77)
Yedekler: Halil Yeral, Tait, Yunus Emre Çift, Ali Tarkan, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis
Goller: Thiam (dk. 54 ve 69), Halil Akbunar (dk. 64) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Emre Akbaba, Robin Yalçın (Eyüpspor), Benasser (Samsunspor) - İSTANBUL