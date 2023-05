Eyüpspor, Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek üst tura çıktı

Spor Toto 1. Lig Play-Off ilk tur maçında Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Eyüpspor üst tura adını yazdırdı. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig Play-Off ilk tur maçında Sakaryaspor sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Son dakikalarda Eyüpspor bulduğu gol ile bir üst tura adını yazdırdı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Kerem Yavaş, "Maçı değerlendirmeye pek gerek yok gibi aslında. Bu maçtan sonra kelimeler biraz boşta kalıyor. Bence Play-Off'a yakışır bir maçtı. Flaş röportajda da söyledim, Sakaryaspor gerçekten bizi çok zorladı. Çok iyi bir iyi oyun oynadılar. Ayrıca taraftarı da tebrik etmek istiyorum. 90 hatta 120 dakika boyunca maçı hiç bırakmadılar. Bizim için zor oldu. Bunu da bekliyorduk. Zor olacağını tahmin ediyorduk. Ona rağmen 120 dakikanın geneline bakınca kazanan tarafın biz olmasını işin hakkı olarak görüyorum. Pozisyona giren bizdik, oyunu kontrol eden bizdik ve daha çok kontrollü bir oyunu tercih etmiştik, sonuç olarak planlarımız tuttu. Geçte olsa skoru bulup turu atlamayı bildik" dedi.

"Çok üzgünüz"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Öncelikle çok üzgünüz. İlk turu geçmek istiyorduk. Bugün en fazla üzüldüğüm şeylerden bir tanesi de gerçekten çok ciddi bir seyirci geldi. Burada bir galibiyet görmeyi hak ediyorlardı. Ama maalesef gücümüz buna yetebildi. Ben oyuncu grubunun sonuna kadar her şeyini ortaya koyduğuna eminim. Her şeyi yaptık. Oyunun birinci devresi rakibimiz küçükte olsa bizden daha etkili gözüktü. Fakat ikinci devre biz oyunu dengeledik. ve zaman zaman daha da iyi olduğumuzu düşünüyorum. 90 dakika içinde ikinci devre çok pozisyon bulmadık. Çünkü rakibimize de çok fazla böyle organize ataklarla pozisyon vermedik. Çünkü iki takım da temkinli oynuyordu. Gol yemek istemiyordu. Maalesef bu turnuvalardaki hikayeler daha değişik oluyor. Lig havasında geçmiyor. İkinci yarıda girmiş olduğumuz net bir pozisyon var direkten dönen. Eğer bunu atabilseydik maçı bu şekilde ilk devre bitirebilirdik. Fakat uzatmalara kadar gitti. Uzatmalarda da her zaman söylerim ama insanları yanlış anlıyorlar. Gerçekten oyuncu grubu olarak bir Nalepa'yı, bir Kasongo'yu, bir Roshi'yi çıkarttığım zaman eş değer aynı oyuncuyu bulamıyorum kulübemde. Ondan dolayı biraz böyle temkinli ve sabırlı hareket ettik. Biraz daha fazla süre verdik" diye konuştu.

"Çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptılar"

Taşkın, "Rakip takımdaki oyuncuların birçoğunun Şampiyonlar Ligi deneyimi bile var. Giren oyuncular, çıkan oyuncular gerçekten hepsi ciddi bir arka plana sahipler. Buna rağmen bu oyuncu grubumuzla beraber 120 dakika boyunca bence çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ben içeride oyuncularıma teşekkür ettim. Yapmış olduğu mücadeleden dolayı. Tabii maçın hakkı baktığımız zaman uzatmaya gidiyor gibi gözüküyordu. Belki uzatmaya gitseydi, penaltılarda elenseydik bu kadar üzülmezdim. Çünkü onu hak etmişti, o şansı hak etmişti oyuncular. Fakat Allah demek ki Eyüpspor'u istedi. 120'nci dakikada çıkmaz dakikada gelen gol hepimizi üzdü. Maalesef o hakkı elde edemedik. Bu şekilde elendiğimiz için üzgünüm. Oyuncuların morali çok bozulduğu için üzgünüm. Taraftarımıza galibiyet veremediğimiz için üzgünüm. Ki bu turu geçseydik Allah'ın izniyle finali görürdük diye düşünüyorum. ve finalde de ciddi işler yapabilirdik. Ama maalesef buraya kadarmış" şeklinde konuştu. - SAKARYA