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Eyüpspor Sahasında Ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 Yendi

Eyüpspor Sahasında Ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 Yendi
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Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde İkas Eyüpspor sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde İkas Eyüpspor sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 20. hafta maçında İkas Eyüpspor sahasında Corendon Alanyaspor karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyum'unda oynanan mücadeleyi Yasin Kol yönetti.

Eyüpspor karşılaşmayı 3-0 kazanırken ev sahibi takımın gollerini Robin Yalçın (45), Emre Akbaba (65) ve Mama Thiam (75) kaydetti.

Kaynak: ANKA / Spor
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