Eyüpspor Sahasında Ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde İkas Eyüpspor sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde İkas Eyüpspor sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'de 20. hafta maçında İkas Eyüpspor sahasında Corendon Alanyaspor karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyum'unda oynanan mücadeleyi Yasin Kol yönetti.
Eyüpspor karşılaşmayı 3-0 kazanırken ev sahibi takımın gollerini Robin Yalçın (45), Emre Akbaba (65) ve Mama Thiam (75) kaydetti.