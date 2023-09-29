Eyüpspor, Ryan Babel ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, tecrübeli futbolcu Ryan Babel ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Babel'e teşekkür edilerek başarılar dileyildi. Hollandalı futbolcu daha önce Türkiye'de Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giymişti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da tecrübeli futbolcu Ryan Babel ile yollar ayrıldı.
Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği süre boyunca Eyüpspor'a kattıkları için Ryan Babel'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
Hollandalı 36 yaşındaki Ryan Babel, Türkiye kariyerinde daha önce Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını da giydi.
Kaynak: AA / Spor