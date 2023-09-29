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Eyüpspor, Ryan Babel ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, tecrübeli futbolcu Ryan Babel ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Babel'e teşekkür edilerek başarılar dileyildi. Hollandalı futbolcu daha önce Türkiye'de Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giymişti.