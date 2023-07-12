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Eyüpspor, Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı

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Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Robin Yalçın'ı renklerine bağladı. Geçen sezon Sivasspor formasıyla 31 maçta 1 gol atan Yalçın'a 'Hoş geldin' denildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, son olarak Sivasspor forması giyen Robin Yalçın'ı renklerine bağladı. Robin Yalçın'a 'Hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Robin Yalçın, geçen sezon Sivasspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 1 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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