Eyüpspor-Pendikspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, Süper Lig'e çıkma yolunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, planlarını kazanmak üzerine yaptıklarını belirtti.

Oynatmak istedikleri oyunu geçen haftaki Göztepe maçının ikinci yarısında gösterdiklerini vurgulayan Yavaş, "Bu maçta da ilk 15 dakika dışında oyuna hakim olduk. Pendikspor ligde en çok topa sahip olan takımlardan. Böyle bir takıma karşı bu futbol bizi mutlu etti. İlerde yapacağımız dokunuşlar için temel oluşturduk. Bizi üzen skor oldu, kazanmak isterdik. Hedefimiz olan Süper Lig'e çıkma yolunda kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pendikspor cephesi

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise, eksiklere rağmen alınan puanın önemine değindi.

Ligin üçüncü ve dördüncü sırasındaki takımların karşılaştığını hatırlatan Özköylü, şunları aktardı:

"İkincilik için her iki takımın da fazlasıyla iddiası var. Maç eksiğimiz nedeniyle bizim ikincilik şansımız daha fazla. Gelecek hafta Rize ile sahamızda oynayacağız. Skor yükümüzü çeken önemli oyuncularımızın olmadığı bir maçtı. 5 tane ilk 11 oyuncumuz yoktu. Maç kötü bir döneme denk geldi. Arda hoca geldikten sonra takımın şekli değişti, topa çok fazla sahip oluyorlar. Doğru oynadık iyi mücadele oldu."