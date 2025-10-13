Eyüpspor, Orhan Ak ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Orhan Ak, "Coşkulu ve skor alan bir takım oluşturmak istiyoruz. Kasımpaşa maçını kazanıp iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Selçuk Şahin'den boşalan teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ı getirdi. Eflatun-sarılılar, 46 yaşındaki çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Orhan Ak için Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

"Coşkulu ve skor alan bir takım oluşturmak istiyoruz"

Törende konuşan Orhan Ak, çok mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Ak, "Kulübün oyun hafızasının içinden geldiğim için buranın yabancısı değilim. İlk sene burada ciddi bir başarı yakalamamız gerekiyor. Özellikle çok kaliteli oyuncular var. Potansiyeli olan bir kulüp. Selçuk hocaya da hafızası olan bir takım bıraktığı için teşekkür ediyorum. Bilgi ve birikimimle buraya katkı sağlayacağıma inanıyorum. Taraftar, bu kulübün en önemli gücü ve rüzgarıdır. Takım şu ana kadar oynadığı oyunun tam karşılığını alamamış olabilir ama coşkulu ve skor alan bir takım oluşturmak istiyoruz. Kasımpaşa maçını kazanıp iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz. Takımın oyuncu kalitesi yüksek. Bizim kırmızı alandan acil şekilde çıkmamız lazım. Rakiplerle puanlar birbirine çok yakın. 3-4 hafta kazanma alışkanlığını yakalarsak bambaşka bir seviyeye gelebiliriz" diye konuştu.

Takımın iyi sonuçlar alması için bir an önce çalışmalara başlayacaklarına değinen Ak, "Dokunuşlar yapıp farklı bir takım oluşturabiliriz. Zaman zaman oyun içinde ve başlangıçlarında formasyon değişiklikleri olmuş. Dokunuşları skora da yansıtınca sürecin hızlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Skorlar alındıkça öz güven gelecek"

Oyuncuları öz güven yakalaması için oyunun ve skorun çok önemli olduğunu aktaran Orhan Ak, "Bugüne kadar hep yarışan takımlarda olduk. Eyüpspor da bu potansiyele gelebilecek bir takım. Skorlar alındıkça öz güven gelecek, içerideki enerji değişecek. Üç puanlı sistemde çok farklı bir yere gelebilirsiniz. Bunun için de antrenmanlar çok önemli. Oyuncuların özgüven yakalaması için oyun çok önemli. Buraya gelmeden önce Selçuk hocayla görüşmedim ama Arda Turan'la sık sık konuşuyoruz. Oyunla ilgili sürekli kafa yoran kişileriz. Buradaki hikayeyi çok önceden biliyorum. Gelirken de bu heyecanım ve mutluluğum çok fazlaydı" cümlelerine yer verdi.

Fatih Kulaksız: "Orhan hocayla görüştükten sonra çok heyecanlandım"

Kulüp olarak içlerine sinen bir anlaşma yaptıklarını vurgulayan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Selçuk hocayla yolları ayırdıktan sonra yabancı hoca çalışmamız vardı ama başkanımız Murat Özkaya 'Yabancı hoca çalışması yapıyorsun ama mutlaka Orhan hocayla bir görüş' önerisinde bulundu. Ben de Orhan hocayla görüştükten sonra çok heyecanlandım. Üst seviyede futbol oynamış, hoca olarak da işin akademik eğitimini tamamlamış, 8 sene yardımcı antrenörlük, 2 sene teknik direktörlük geçmişi var. Geçen sene Fatih Karagümrük'te oynattığı oyunu da beğeniyordum" şeklinde konuştu.

"Eyüpspor camiası müsterih olsun, kulübümüz için en iyi kararı verdik"

Görevden ayrılan Selçuk Şahin'in çok iyi yerlere geleceğine inandığını söyleyen Kulaksız, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Her çiçek her bahçede açmıyor. Orhan hocayla yaptığım görüşmede donanımı, bilgisi ve birikimi beni çok etkiledi. Eyüpspor camiası müsterih olsun, kulübümüz için en iyi kararı verdik. Arda hocayla anlaştığımızda çok eleştiri olmuştu. Ama inancımız çok yüksekti. Bugün ne kadar doğru bir karar verdiğimizi görüyorsunuz. Rüyamızda Orhan hocayı görüp sabah başlayalım demedik. Kulübün profesyonelleriyle ciddi çalışmalar yaptık. Eyüpspor'un organizasyon gücü var, futbol aklı var. Üç yıllık planlama yaptık. Eyüpspor, çok kısa sürede alt sıralardan kurtulacak, ilk 8'in içinde konumlanacak. Sempatik bir kulüp olmak istiyoruz."

Açıklamaların ardından imzalar atılırken tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL