Eyüpspor, Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ile yollarını ayırdı. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sekidika'ya teşekkür ederek başarılar diledi. Sekidika, geçen sezon Ümraniyespor'da forma giymişti.