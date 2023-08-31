Eyüpspor, Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ile yollarını ayırdı. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sekidika'ya teşekkür ederek başarılar diledi. Sekidika, geçen sezon Ümraniyespor'da forma giymişti.
Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jesse Sekidika'ya Eyüpspor'a kattıkları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
Eyüpspor'a Galatasaray'dan 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında gelen 27 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısını Süper Lig'de Ümraniyespor'da geçirdi.
Eyüpspor'da 24 lig maçına çıkan Jesse Sekidika, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor