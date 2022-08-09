Eyüpspor, Luccas Claro'yu kadrosuna kattı Bu sezon yaptığı transferler ile dikkat çeken Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Brezilyalı oyuncu Luccas Claro'yu kadrosuna kattı. Bu sezon yaptığı transferler ile dikkat çeken Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Brezilyalı oyuncu Luccas Claro'yu kadrosuna kattı. Yeni sezon öncesi flaş transferler ile dikkat çeken İstanbul temsilcisi Eyüpspor, 17. transferini stoper bölgesine yaptı. Spor Toto 1. Lig ekibi, geçtiğimiz sezon Fluminense forması giyen Brezilyalı oyuncu Luccas Claro'yu renklerine bağladı. Claro, İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza attı. Claro, 2017 Ocak ayında transfer olduğu Gençlerbirliği'nde 3 sezon forma giymişti. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor İstanbul Eyüpspor Spor Güncel Haberler

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