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Eyüpspor Kulübü Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi

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Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Trendyol 1. Lig'de normal sezonun bitimine 5 hafta kala yükselmeyi garantiledikleri Süper Lig'in marka değerine katkı vermek istediklerini söyledi.

Kulaksız, Eyüp Stadı'nda Süper Lig'e yükselmeyi garantiledikleri Altay maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Üç Büyükler"den sonra İstanbul'da en çok tarafta sahip takım olduklarını aktaran Kulaksız, "Sosyal medyada sürekli, 'Süper Lig'de çok İstanbul takımı olmasın.' diye bir algı oluyor. Eyüpsultan, Haliç'ten Karadeniz'e kadar çok büyük bir ilçe. 450 bin nüfuslu bir ilçeyiz. 1919'da Kurtuluş Savaşı mücadelesine katkı vermek için kurulmuş, 105 yıllık bir camiayız. Çok tutkulu, ateşli taraftarımızla diğer İstanbul takımlarından farklıyız. İstanbul'da üç büyüklerin dışında en çok tarafta sahip camiayız. İstanbul takımı olmasın algısına katılmıyorum. Tesislerimiz, stadımız ve taraftarımızla Süper Lig'e katkı verecek bir anlayış oluşturmak zorundayız. Ligin marka değerine katkı vermek zorunda olduğumuz sorumluluğunu hissediyoruz." diye konuştu.

Türk futboluna katkı vermek istediklerini vurgulayan Kulaksız, şu ifadeleri kullandı:

"Hak ediyoruz, düzgün yönetiyoruz. Şehir takımları 30-35 bin kişilik statlarda 3-5 bin kişiye oynuyor. Bugün satışa çıkan biletler 1 saat sonra bitti. Bugün statta 3-4 bin kişi vardı. Bir o kadarı da dışarıda kaldı. Yeni stadımızla Süper Lig'e renk katacağımızı düşünüyorum. Eyüpsultan'a, Eyüpspor camiasına yakışır bir başarı oldu. Oyuncu kardeşlerimize, başkanımız Murat Özkaya'ya, önceki dönem Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken'e teşekkür ediyorum. Yeni Belediye Başkanımız seçildi. O da bugün taraftarımıza stat sözü verdi. Bir yıl dışarıda oynayacağız. İnşallah en kısa sürede stat konusunda gereken destek verilir. Süper Lig'e renk katan, yakışan, milli takıma oyuncu yetiştiren, Türk futboluna hizmet eden, fair-play ruhunu yaşatan, kimseyi ötekileştirmeyen, kavga etmeyen, hakem konuşmayan bir anlayışla devam edeceğiz. Yeni bir duruş sergilemek istiyoruz."

Kaynak: AA / Spor

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