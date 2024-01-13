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Eyüpspor, Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti

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Eyüpspor, 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri Ampem ve Regattin kaydetti. Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 45'e yükseltti.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Kemal Elmas, Ömer Lütfü Aydın

EYÜPSPOR: Berke Özer - Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin (Dk. 72 Ömer Bayram), Robin Yalçın (Dk. 72 Melih Kabasakal), Ahmed Kutucu, Recep Niyaz, Regattin (Dk. 83 Mete Kaan Demir), Ampem (Dk. 90 Sinan Gümüş), Bruno (Dk. 84 Seslar)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar - Melih İnan, Arda Hilmi Şengül, Alihan Kubalas, Ahmet Kesim, Selim Ilgaz (Dk. 65 Camara), Şahverdi Çetin (Dk. 46 Erkan Eyibil), Mara, Bardhi (Dk. 84 Musa Caner Aktaş), Ariyibi, Koray Kılınç (Dk. 65 Dembele)

GOLLER: Dk. 34 Ampem (P) Dk. 62 Regattin ( Eyüpspor )

SARI KARTLAR: Metehan Baltacı, Ahmed Kutucu ( Eyüpspor ) - Mara, Ahmet Kesim, Alihan Kubalas (Keçiörengücü)

Eyüpspor, 1'inci Lig'in 18'inci haftasında sahasında Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 34'üncü dakikada Ampem ve 62'nci dakikada penaltıdan Regattin kaydetti. Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 45'e yükseltti. Keçiörengücü ise 19 puanda kaldı.

34'üncü dakikada Eyüpspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Murat Uçar'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Ampem'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

61'inci dakikada Eyüpspor penaltı kazandı. Sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Ahmet Kesim topa elle dokundu. Karşılaşmanın hakemi Yiğit Arslan, penaltı kararı verdi.

62'nci dakikada topun başına geçen Regattin'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmayı Eyüpspor 2-0'lık skorla kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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