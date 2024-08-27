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Eyüpspor, Jonjo Shelvey ile sözleşme imzaladı

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Eyüpspor, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Jonjo Shelvey ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Shelvey, geçen sezon Çaykur Rizespor'da başarılı bir performans sergilemişti.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Jonjo Shelvey ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Eyüpspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Eflatun-sarılılar İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey'i kadrosuna kattı. Kulüp binasında yapılan imza törenine katılan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Jonjo Shelvey daha önce Premier Lig'den de bildiğimiz bir oyuncuydu. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da da çok önemli bir performans ortaya koydu. Bir yandan da Süper Lig'i tanıma fırsatı buldu. Bu sezon da uzun uğraşlar sonucu kendisini transfer etmeyi başardık. Kendisinden beklentimiz yüksek. Bize çok katkı vereceğini düşünüyorum. Shelvey gibi önemli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Transferinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Jonjo Shelvey, "Taraftarlara neler yapabileceğimi göstermek ve onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezonu çok iyi geçireceğimize inanıyorum. Umarım taraftarımızla birlikte bu sezonki hedeflerimize birlikte ulaşırız" diye konuştu.

32 yaşındaki orta saha, geçen sezon Süper Lig'de Rizespor formasıyla 32 maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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