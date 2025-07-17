Eyüpspor, İstanbulspor'u 3-1 Mağlup Etti

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Eyüpspor, hazırlık maçında 1. Lig takımı İstanbulspor'u 3-1 yendi. Maçta Halil Akbunar ve Kerem Demirbay'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Eyüpspor, ikinci yarıda Svit Seşlar ile bir gol daha atarak galibiyetini pekiştirdi.

Trenyol Süper Lig temsilcisi Eyüpspor, hazırlık maçında karşılaştığı 1. Lig takımı İstanbulspor'u 3-1 yendi.

Eyüp Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan maçta eflatun-sarılı takım, Halil Akbunar ve Kerem Demirbay'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

Eyüpspor ikinci yarıda Svit Seşlar ile bir gol daha bulurken, İstanbulspor'un golünü ise David Sambissa kaydetti.

Eflatun-sarılı takım, müsabakayı 3-1 kazandı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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