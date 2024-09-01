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Eyüpspor ile Trabzonspor Arasında Golsüz Beraberlik

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda yaşanan önemli pozisyonlar da detaylandırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Emre Akbaba'nın ceza yayından şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Robin Yalçın'ın önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Eren Elmalı dönen topu kornere yolladı.

16. dakikada sağ taraftan Cihan Çanak'ın pasında topla buluşan Draguş'un ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

23. dakikada Uğurcan Çakır'ın uzun pasında araya giren Umut Meraş pasını Ahmed Kutucu'ya aktardı. Bu oyuncunun uzak mesafeden yerden şutunda kaleci Uğurcan son anda uzanarak meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, İbrahim Bozbey

Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Claro, Umur Meraş, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Midtsjö, Saiz, Ahmed Kutucu, Thiam

Yedekler: Birkan Tetik, Fethi Özer, Dorukhan Toköz, Shelvey, Sinan Gümüş, Seşlar, Tugay Kacar, Chatzigiovanis, Ampem, Bruno

Teknik Direktör: Arda Turan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Lundstram, Draguş, Cihan Çanak, Orsic, Enis Destan

Yedekler: Taha Tepe, Barisic, Bardhi, Ozan Tufan, Cham, Umut Güneş, Batagov, Arif Boşluk, Poyraz Yıldırım, Ali Yılmaz

Teknik Sorumlu: İhsan Derelioğlu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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