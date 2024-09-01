Eyüpspor ile Trabzonspor Arasında Golsüz Beraberlik
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda yaşanan önemli pozisyonlar da detaylandırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Emre Akbaba'nın ceza yayından şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Robin Yalçın'ın önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Eren Elmalı dönen topu kornere yolladı.
16. dakikada sağ taraftan Cihan Çanak'ın pasında topla buluşan Draguş'un ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.
23. dakikada Uğurcan Çakır'ın uzun pasında araya giren Umut Meraş pasını Ahmed Kutucu'ya aktardı. Bu oyuncunun uzak mesafeden yerden şutunda kaleci Uğurcan son anda uzanarak meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, İbrahim Bozbey
Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Claro, Umur Meraş, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Midtsjö, Saiz, Ahmed Kutucu, Thiam
Yedekler: Birkan Tetik, Fethi Özer, Dorukhan Toköz, Shelvey, Sinan Gümüş, Seşlar, Tugay Kacar, Chatzigiovanis, Ampem, Bruno
Teknik Direktör: Arda Turan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Lundstram, Draguş, Cihan Çanak, Orsic, Enis Destan
Yedekler: Taha Tepe, Barisic, Bardhi, Ozan Tufan, Cham, Umut Güneş, Batagov, Arif Boşluk, Poyraz Yıldırım, Ali Yılmaz
Teknik Sorumlu: İhsan Derelioğlu - İSTANBUL