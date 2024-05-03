Eyüpspor ile Göztepe Süper Lig vizesi için karşı karşıya
Eyüpspor ile Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında İstanbul'da karşılaşacak. Eyüpspor-Göztepe maçı Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Eyüpspor lider durumda ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Göztepe ise geçen haftanın ardından Süper Lig'e adını yazdırdı. İlk devrede Göztepe, konuk ettiği rakibini 5-1 mağlup etmişti.
Süper Lig vizesi alan Eyüpspor ile Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında yarın İstanbul'da karşılaşacak.
Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Eyüpspor-Göztepe maçında Oğuzhan Aksu düdük çalacak.
Ligde 33. haftaya 72 puanla lider durumda giren teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 29. hafta maçlarının ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe ise geçen haftanın ardından adını Süper Lig'e yazdırdı.
Ligin ilk devresinde Göztepe, konuk ettiği rakibini 5-1 mağlup etmişti.