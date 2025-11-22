Eyüpspor ile Fatih Karagümrük Sahadan 1-1 Beraberlikle Ayrıldı
Süper Lig’in 13. haftasında karşı karşıya gelen Eyüpspor ile Fatih Karagümrük sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Terndyol Süper Lig'in 13. haftasında İkas Eyüpspor, Mısırlı. Com.TR Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan ve hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçta takımlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Ev sahibi Eyüpspor'un golünü 66. dakikada Emre Akbaba attı. Konuk takım Fatih Karagürük'e beraberliği getiren golü ise 90. dakikada Matias Kranevitter kaydetti.
Kaynak: ANKA / Spor