Eyüpspor, iç saha maçlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak
Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, iç saha maçlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağını duyurdu. Eyüpspor Kulübü, Kasımpaşa Spor Kulübü'ne gösterdikleri destek için teşekkür etti.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un iç saha lig maçlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağı açıklandı.
Eyüpspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Eyüpsporumuz, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacaktır. Kasımpaşa Spor Kulübü'ne gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.