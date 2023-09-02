Eyüpspor, Giresunspor'u 3-1 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Adrien Regattin, Caner Erkin ve Alfredo Ribeiro'nun attığı gollerle Eyüpspor galip geldi.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası yayı önünden yaptığı vuruşta top kaleci Erkan Anapa'da kaldı.
26. dakikada Ahmed Kutucu'nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topu kaleci Erkan Anapa yatarak kontrol etti.
34. dakikada Melih Kabasakal'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Adrien Regattin'in kafa vuruşunda kaleci Erkan Anapa topu çıkardı.
40. dakikada sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Adrien Regattin, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi.
42. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Adrien Regattin, sol direk dibinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
57. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Luccas Claro'nun kafa vuruşunda kaleci Erkan Anapa topu çeldi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ahmed Kutucu'nun yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
62. dakikada Kadir Seven'in savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Şahin Dik, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
67. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin, doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
82. dakikada Gianni Bruno'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Alfredo Ribeiro, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökmen Baltacı, Abdülhamit Söyler
Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Metehan Baltacı, Luccas Claro, Caner Erkin (Ömer Bayram dk. 89), Robin Yalçın, Taşkın İlter (Alfredo Ribeiro dk. 56), Adrien Regattin (Mete Kaan Demir dk. 89), Prince Ampem (Svit Seslar dk. 69), Ahmed Kutucu, Mustafa Pektemek (Gianni Bruno dk. 56)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Sinan Kurt, Ryan Babel, Uğur Demirok, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Arda Turan
Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan (Ahmet Lütfü Kara dk. 81), Kadir Seven, Ertuğrul Şenlikoğlu (Mustafa Eren Keskin dk. 77), Furkan Kütük (Mehmet Keskin dk. 46), Şahin Dik, Vukan Savicevic (Ali Emirhan Akçay dk. 90) Anıl Yiğit Çınar, Çekdar Orhan (Enishan Ceylan dk. 77), Faruk Can Genç, Mert Han Kurt
Yedekler: Göktan Cörüt, Yunus Emre Gergef, Yunus Emre Kobya, Barış Gün, Arda Cebeci
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Adrien Regattin (dk. 42 pen.), Caner Erkin (dk. 67), Alfredo Ribeiro (dk. 82) (Eyüpspor), Şahin Dik (dk. 62) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Taşkın İlter, Metehan Baltacı (Eyüpspor) - İSTANBUL