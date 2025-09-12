Haberler

Eyüpspor, Genç Yetenekleri Kadrosuna Kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, genç futbolcular Christ Sadia ve Gilbert Mendy'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. İki oyuncu ile yapılan sözleşmeler detaylarıyla birlikte duyuruldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, genç futbolculardan Christ Sadia ile Gilbert Mendy'i transfer etti.

Eflatun-sarılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Senegal'in Guediawaye ekibinden 2004 doğumlu genç oyuncu Gilbert Mendy ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fildişi Sahili'nin AFEA Akademisi'nden 2007 doğumlu Christ Sadia ile de 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
