Eyüpspor, genç bir takıma karşı galibiyetle başladı

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, genç ve diri bir takıma karşı oynadıklarını ve 4 maçı da kazanarak iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

- Kerem Yavaş: "Çıktığımız 4 maçı da kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptık"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, genç ve diri bir takıma karşı oynadıklarını söyleyerek, "Çıktığımız 4 maçı da kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 3-1'lik skor ile mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Milli takım öncesi son maçımızı oynadık. Çıktığımız 4 maçı da kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptık. Hedefimiz de buydu. Bugün karşımızda genç bir takım vardı. Bizi zorlayacaklarını biliyorduk ve maça da öyle hazırlandık. Rakibimiz temaslı oynadı ve diri bir görüntü içindeydi. Oyunun ilk 20 dakikası sahaya istediğimiz futbolu yansıtamadık. Maçın kontrolünü elimize aldıktan sonra istediğimiz atak organizasyonlarını yerine getirebildik ve istediğimiz sonucu aldık" diye konuştu.

Milli ara sonrası daha oturmuş bir takım ile taraftarların karşında olacaklarını dile getiren Yavaş, "Milli arayı iyi değerlendireceğiz ve çalışmalarımıza son hızıyla devam edeceğiz. Takıma yeni katılacak oyuncularımız da olacak. Hedefimiz doğrultusunda aradan sonra iyi bir Eyüpspor izlettirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.