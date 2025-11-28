Eyüpspor, Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşıyor
İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele edecek. Ligdeki son 5 maçında 4 puan toplayabilen Eyüpspor, 16. sırada yer alıyor. Gaziantep ise son haftalarda iyi bir form yakalayarak 6. sırada bulunuyor.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
Teknik direktör Orhan Ak yönetimindeki İstanbul temsilcisi, 13 maçta yaşadığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 9 puan toplayarak 16. sırada kendine yer buldu. Eflatun-sarılılar, ligdeki son 5 maçında 4 puan alabildi.
Gaziantep FK ise geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıkış yakalayan Gaziantep ekibi, topladığı 22 puanla 6. sırada yer alıyor.
Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Luccas Claro ve Calegari, karşılaşmada forma giyemeyecek.