Eyüpspor Galibiyeti Atila Gerin'den Murat Başkana Armağan

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Atila Gerin, Gaziantep Futbol Kulübü galibiyetinin ardından, "Zor bir süreçte önemli bir galibiyet aldık, bu galibiyeti Murat başkana armağan ediyoruz" dedi.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Atila Gerin açıklamalarda bulundu. Gerin, zorlu bir deplasmandan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Başkanımız cezaevinde, iddianameyi bekliyor. Biz Türk adaletine güveniyoruz. Şahsım olarak 4 yıldır yanındayım. Şakasını yaptırmadığı konularda böyle bir şey başına geldi. Bu galibiyeti Murat başkana armağan ediyoruz. İnşallah bu zorlu süreçten çıkacağız. Maça gelince söyleyecek çok şey yok. 11 maçta 22 puan almış sadece içeride kolay kolay mağlubiyeti olmayan, Burak hoca ile ivme yakalamış Gaziantep'e karşı kazandık. Bu şehirden puan almak kolay değil. Tesislerde her detayı değerlendirerek, çalıştık. Rakibimizin güçlü ve zor olduğunu biliyorduk. Oyuncularımız inanılmaz mücadele ettiler. Daha sonra da net pozisyonlar bulduk, farka da gidebilirdik. Bu 3 puan inşallah bizim için çok önemliydi. Oynadığımız oyunların karşılığı almamızın sevincini yaşıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP