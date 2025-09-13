Haberler

Eyüpspor-Galatasaray Maçının VAR Hakemi Alper Çetin Oldu

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Galatasaray, bugün saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Burak Olcar olacak.

Eyüpspor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. AVAR'da da Mehmet Salih Mazlum görev yapacak. - İSTANBUL

