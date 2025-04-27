Eyüpspor Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu

EYÜPSPOR, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Süper Lig'in 33'üncü haftasında Eyüpspor, evinde Galatasaray'ı ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ile Hüseyin Aylak yaptı. Karşılaşmada ev sahibi Eyüpspor, Berke, Robin, Claro, Umut Meraş, Vezo, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Emre Mor, Yalçın Kayan, Ampem, Thiam 11'i ile çıktı. Konuk ekip Galatasaray ise Muslera, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Frankowski, Torriera, Lemina, Sallai, Yunus Akgün, Sara, Osimhen ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında etkili oyun ortaya koyan Sarı-kırmızılılar gole mücadelenin 2'nci dakikasında Yunus'un attığı pasın penaltı çizgisinde Osimhen ile buluşmasının ardından gelişine vuruşu ile yan direkten dönen topla yaklaştı. Dakika 29'da Sara'nın korner vuruşunda kale sahası ön çizgisinde Osimhen topu kafasıyla arka direğe yolladı. Arka direkte bulunan Sallai dokunuşunda topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

59'uncu dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Sara'nın ortasında Osimhen topa kafasıyla dokundu. Savunmadan seken topu kontrol altına alan Torreira, sağ ayağı ile vuruşunda farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Eyüpspor'da korner kullanan Caner Erkin sol ayağı ile yaptığı sert ortasında ön direkte Umut Meraş'ın topuk pasıyla içeriye çevirdiği topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

Dakika 71'de ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Morata sağına pas aktardı. Osimhen'in yaptığı vuruşunda top savunmadan döndü. Ardından savunmadan seken topa sağ ayağı ile tekrar vuran Osimhen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

79'uncu dakikada Eyüpspor serbest vuruş kazandı. Caner Erkin'in ortasında kale sahası ön çizgisinin biraz gerisinde bulunan Claro kafa vuruşunda topu ağlara göndererek farkı 2'ye indirdi: 3-1.

87'nci dakikada Lemina sol kanattan ceza sahasına girdi. Topu göğsünde yumuşatan Morata sol ayağı ile vurduğu topla takımının 4'üncü golünü attı: 4-1.

90'ıncı dakikada Kaan Ayhan sağ ayağı ile orta yaptı. Topu kontrol altına alan Morata takımının 5'inci kendisinin 2'nci golünü kaydetti: 5-1.

Karşılaşma Galatasaray'ın 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.