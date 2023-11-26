Eyüpspor, dinamik bir rakibe karşı galip geldi

- Kerem Yavaş: "Hedefimiz doğrultusunda sahamızda puan kaybetmek istemiyoruz"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, dinamik ve istekli bir rakibe karşı galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Hedefimiz doğrultusunda kendi sahamızda puan kaybetmek istemiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Milli takım arası sonrası ilk maçımızı oynadık. Rakibimiz Manisa FK'nın, aldıkları kötü sonuçlar sonrası bir çıkış aradıklarını biliyorduk. Yeni bir teknik adam ile anlaşarak Osman Özköylü'yü takımın başına getirdi. Osman Hoca bu ligin en değerli teknik adamlarından biri. Hızlı hücumlar ile kalemize gelmeye çalışan ve dinamik bir Manisa FK vardı sahada. Biz geriden toparlanma konusunda sorunlar yaşadık ve golü yedik. Ama hedefimiz doğrultusunda kendi sahamızda maç kaybetmek istemiyorduk. Bugün de geriden gelip skoru lehimize çevirdik. Bu reaksiyonu gösterebilmek bizim için önemliydi. Galip geldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.