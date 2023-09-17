Eyüpspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. Ligde bu sezon oynadığı 5 maçı da kazanan Eyüpspor, namağlup liderliğini sürdürdü. İlk mağlubiyetini yaşayan Gençlerbirliği ise 10 puanda kaldı.