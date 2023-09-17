Eyüpspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. Ligde bu sezon oynadığı 5 maçı da kazanan Eyüpspor, namağlup liderliğini sürdürdü. İlk mağlubiyetini yaşayan Gençlerbirliği ise 10 puanda kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Yılmaz, Baran Eraslan, Suat Güz
Gençlerbirliği : Ertuğrul Çetin, Nzaba, Alperen Babacan, Wu (Dk. 76 Kayode), Yasin Güreler, Sambou Yatabare (Dk. 46 Rodrigues), Enes Keskin (Dk. 76 Rahman Buğra Çağıran - Dk. 90+3 Ensar Kemaloğlu), Uğur Akdemir (Dk. 81 Oltan Karakullukçu), Muhammed Himmet Ertürk, Amilton, Mustapha Yatabare
Eyüpspor : Berke Özer, Robin Yalçın, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin (Dk. 75 Ömer Bayram), Fredy (Dk. 63 Melih Kabasakal), Taşkın İlter (Dk. 75 Seslar), Ahmed Kutucu, Regattin, Ampem (Dk. 63 Mehmet Murat Uçar), Bruno (Dk. 90+1 Mustafa Pektemek)
Goller: Dk. 3 Mustapha Yatabare ( Gençlerbirliği ), Dk. 13 ve 67 Bruno, Dk. 24 Ahmed Kutucu ( Eyüpspor )
Sarı kartlar: Dk. 5 Amilton ( Gençlerbirliği ), Dk. 38 Metehan Baltacı, Dk. 55 Robin Yalçın, Dk. 78 Berke Özer, Dk. 90 Melih Kabasakal ( Eyüpspor )
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.
Öte yandan Eyüpspor, 90+6. dakikada Adrien Regattin ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Gençlerbirliği oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk'ün 61. dakikada ağlara gönderdiği top, pozisyonun başlangıcında meşin yuvarlağın dışardan çevrildiği gerekçesiyle gol değer kazanmadı.
Ligde bu sezon oynadığı 5 maçı da kazanan Eyüpspor, namağlup liderliğini sürdürdü. İlk mağlubiyetini yaşayan Gençlerbirliği ise 10 puanda kaldı.