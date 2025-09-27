Eyüpspor'dan Ücretsiz Bilet Desteği ve Oyun Felsefesi

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Göztepe maçında rakibe göre planla oynadıklarını belirterek, "Bundan sonra Eyüpspor ; topa sahip olan, oyuna hükmeden, her yerde en iyi mücadeleyi gösteren, futbolu güzelleştiren bir oyun oynayacaktır. Bu noktada inancım sonsuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, İzmir ekibine karşı uygulamaya koyulan ücretsiz biletle ilgili bilgiler vererek, "Oyun anlamında maça gelen 8 bin taraftarı mutlu edecek bir oyun olmasa da iyi bir mücadele oldu. 1 puan 2 tarafı da mutlu etmedi diye düşünüyorum. Mücadele eden oyuncu kardeşlerim ve rakip Göztepe'yi tebrik ediyorum. Bugün, geçtiğimiz Alanyaspor maçında başlattığımız ücretsiz bilet uygulaması vardı. Bugün bunu da devam ettirdik. Hem stada gelen taraftarlarımız için hem ekran başındaki seyircilerimiz için; statlar dolu olduğu zaman Süper Lig'in marka değerine katkı vermiş oluyoruz. Bu statları doldurmamız lazım. Biz Eyüpspor olarak böyle bir kampanya başlattık ve bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Kulübün gelir elde edeceği Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları dışındaki tüm maçlarda biletler ücretsiz olacak. Sadece 11 TL'lik passolig kart bedeli var. Onu da kulüp olarak biz ödüyoruz. Zaman zaman sosyal medyada 'Bunlar biletleri alıyorlar, kara para mı aklıyorlar?' gibi şeyler duyuyoruz, hayır. Biz Passolig'e 11 TL, her taraftar başına bilet parası ödüyoruz. Taraftarlarımıza ücretsiz bilet imkanı vermiş oluyoruz. Bugün de stat dolduğu için mutlu olduk" diye konuştu.

"Eyüpspor; oyuna hükmeden, futbolu güzelleştiren bir oyun oynayacaktır"

Geçtiğimiz sezon ilk 7 maçta 1 mağlubiyet aldıkları hatırlatılarak, bu sezon sadece 1 galibiyet olmasıyla ilgili düşünceleri sorulan Kulaksız, "Takımda birçok şey değişti. Kadroda da değişiklikler oldu. 8-9 oyuncu ile yolları ayırdık, yeni transferler yaptık. Teknik direktör değişikliği oldu. Yeni planlar, yeni kadro. Bunun için zaman lazım. Arda (Turan) hoca çok başarılıydı. O da ilk geldiği zaman ilk galibiyetini 5. haftada kazanmıştı. Sonra kendi planını oturttuğunda 1. Lig şampiyonluğu geldi. Bugünkü oyunun planı buydu. Göztepe ligin pas yüzdesi en düşük takımlardan biri ama en çok ikili mücadele kazanan, temaslı, dinamik bir takım. Böyle bir takıma arkadan oyun kurduğun zaman, o baskıyı yaptığın zaman topu fileden çıkarmak zorunda kalıyorsun. Onlara uygun bir oyun oynamak gerekiyordu. Futbolcu kardeşlerim oyunu güzelleştiremedi. Bundan sonra Eyüpspor; topa sahip olan, oyuna hükmeden, her yerde en iyi mücadeleyi gösteren, futbolu güzelleştiren bir oyun oynayacaktır. Bu noktada inancım sonsuz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL