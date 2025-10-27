Haberler

Eyüpspor'dan TFF Başkanı'na Sert Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpspor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemlerin bahis oynadığına dair açıklamalarının güveni sarsarak hayal kırıklığına uğrattığını belirtti ve iddiaların ivedilikle araştırılmasını talep etti.

Trendyol Süper Lig kulüplerinden Eyüpspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının hakemlik müessesesine duydukları güveni sarsarak kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün kamuoyuyla paylaştığı, bazı hakemlerin bahis hesapları bulunduğuna ve bu hesapları aktif bir biçimde kullandıklarına yönelik açıklamaları büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle takip ettik.

TFF Başkanı'nın kamuoyuna sunduğu bilgilere göre profesyonel liglerde görev yapan toplam 571 hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu tespit edilmiştir. Daha da üzücü olan, bu 371 hakem arasından 152 hakemin halen aktif olarak bahis oynamaya devam ettiğinin belirlenmesidir. Ortaya çıkan olayın boyutunu gözler önüne seren bu tabloda, özellikle üst düzey maçlarda düdük çalan 7 üst klasman hakemi ve 15 üst klasman yardımcı hakeminin isminin geçmesi, konunun ciddiyetini artırmaktadır.

ikas Eyüpspor olarak, bugüne kadar hakem camiasına en yapıcı ve en anlayışlı yaklaşımı gösteren kulüplerden biri olduk. Futbolun tüm paydaşları arasında güveni, saygıyı ve diyaloğu güçlendirmek adına her zaman iyi niyetli bir duruş sergiledik. Ancak bugün ortaya atılan bu iddialar, hakemlik müessesesine duyduğumuz inancı ciddi şekilde sarsmış, bizleri derin bir hayal kırıklığına uğratmıştır.

Adalet, Türk futbolunun temel taşıdır. Sahadaki emeğin, alın terinin ve taraftarın inancının karşılığı ancak adil bir yönetimle anlam kazanabilir. Bu sebeple dile getirilen iddiaların ivedilikle araştırılması, tüm detaylarıyla aydınlatılması ve kamuoyunun eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

ikas Eyüpspor Kulübü olarak, Türk futbolunun temiz, şeffaf ve güvenilir bir zeminde ilerlemesi adına bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

2 bin tondan fazla tavuk eti apar topar geri çağrıldı
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.