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Eyüpspor'dan Gaziantep FK'ya 3-2 Mağlup Ederek Önemli Bir Galibiyet

Eyüpspor'dan Gaziantep FK'ya 3-2 Mağlup Ederek Önemli Bir Galibiyet
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Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik direktörleri oynanan futbol hakkında değerlendirmelerde bulundu ve sorumluluklar üzerinde durdular.

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında Eyüpspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep Fk'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, açıklamalarda bulundu.

SELÇUK İNAN: SORUMLULUĞU ÜSTÜME ALIYORUM

Kötü oynadıklarını dile getiren Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Maça istediğimiz gibi başladık diyebilirim. Tam olarak analiz ettiğimiz gibi doğru oynadık. İlk yarı 1-1 ile içeri girdik ama daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarı için aynı şeyleri söyleyemem. İkinci yarı merkezde kazandığımız topları iyi değerlendiremedik. Oyuncularım daha iyi bir gününde olsalardı farklı bir skorla buradan ayrılabilirdik. Oyuncularımızın bazılarında fiziksel düşüşler var. Yeni bir takımız, alışmaya çalışıyoruz. Zor bir ligde oynuyoruz. Oyuncularıma bunu sürekli söylüyorum. Bugün kötü oynadık, iyi oynamadık. Sorumluluğu üstüme alıyorum. Bu oyuncuların gelmelerini isteyen bendim. Az önce içeride onlara da söyledim. Burada kalmayı hak etmeleri gerekiyor. Eyüpspor'u tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

KEREM YAVAŞ: BUGÜN KAZANMAK ZORUNDAYDIK

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise, "Bu maçın önemi bizim için çoktu. Ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda Gaziantep FK, bizim direkt rakibimiz. Son 6 haftaya baktığımızda iyi oynadığımızı fakat karşılığında istediğimiz puanları kazanamadığımızı görüyoruz. Futbol sonuç oyunu. Bugün de kazanmak zorundaydık. Başardık ve mutluyuz. Maça iyi başlayamadık, maçın başında oyuna tutunamadık. İlk yarı topun bizde kalacağını, Gaziantep'in kazandıkları toplarla üzerimize geleceklerini biliyorduk. Önceki haftalar da yapamadığımız sonuçlandırma sorunumuzu çözmemiz gerekiyordu. Bunları ilk yarıda yapamadık. İçeri girdiğimizde herhangi bir oyuncu değişikliğine gitmedik. Hem hücumda hem de savunmada birlikte oynama sorunumuz vardı. Oyuncularımız sahada bunu başardıklarında oyun bizim lehimize döndü. Farkı 2'ye çıkarttık fakat Türk futbolunun klasiği olan oyunu tutamama sorununu yaşadık ve ikinci golü yemeyi engelleyemedik. Gaziantep FK' da tebrik ediyorum. Selçuk hoca ve oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederim. Sonraki maçalarında da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

'BU OYUN TARZINI SEVİYORUZ'

Bu oyun yapısıyla bir alt ligde şampiyon olduklarına vurgu yapan Yavaş, "Oyun iki yönlü. Hangi tarafa ağırlık vermek isterseniz diğer taraftan feragat etmeniz gerekiyor. Biz bu oyun yapısıyla bir alt ligde şampiyon olduk. Bu oyun tarzını seviyoruz. Tabii oyuncu profilleri de bu durumda önemli. Bunu her maç yapabilmek kolay değil. Bu sorumluluğun farkındayız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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