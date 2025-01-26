Üye Girişi
Haberler
AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı
Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak

Muharrem İnce'ye ilişkin bomba iddia!
Devlet hastanesinde skandal görüntü! Yangın merdivenleri vidalanarak kapatıldı

Devlet hastanesinde skandal! Yangın merdivenleri vidayla kapatıldı
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti

Eyüpspor'dan Bodrum FK'ya Karşı 1-0'lık Galibiyet

Eyüpspor'dan Bodrum FK'ya Karşı 1-0'lık Galibiyet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK karşısında elde ettikleri galibiyetle ivme kazandıklarını belirtti. Yavaş, sakatlıklar ve transfer süreçlerine de değindi.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK karşısında galip geldikleri için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bizim için güzel bir süreç devam ediyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 1-0 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Maç öncesi buraya geldiğimizde ligin 5. sırasında yer alıyorduk. Bugün kazanarak 4. sıraya yükselebileceğiz. Bu süreç, bugüne kadar iyi giden sürecin devamını oluşturuyor. Bodrum ile son 2 sezondur rekabet içinde olduğumuzu ve birbirimizi geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Her iki takım da Süper Lig'deki ilk deneyimlerini yaşıyor. Rekabetin çok değerli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Sezon başından bu yana yaşadıkları sakatlıklara değinen Yavaş, "Transfer dönemi başladı. Kalibremizdeki oyuncular, büyük kulüplerin dikkatini çekti. Ahmet Kutucu, Galatasaray ile, Bruno da Iğdırspor ile anlaştı. Samu Siaz ise transfer sürecinde aramızdan ayrıldı" şeklinde konuştu. Kerem Yavaş, Thiam'ın sarı kart cezası nedeniyle hücumda Emre Akbaba'yı kullandıklarını ifade etti. Yavaş, "Maça iyi başladık, golü bulduktan sonra Bodrumspor reaksiyon gösterdi. Ancak oyun kontrolü hep bizdeydi. İkinci yarıda hücumda memnun değildik ama savunmamızda iyiydik. Ekonomik oynayarak maçı kazandık" diyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

30 bin liraya oda satan otel sahibinin aylık geliri bakın ne kadarmış
img

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
img

Ümit Özdağ sorusuna dikkat çeken yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 öğrencisini yangında kaybetti, kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi de kurtardı

Kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi faciadan kurtardı
Canlı anlatım! Kadıköy'de ilk gol geldi

Kadıköy'de ilk gol geldi
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim
Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyor

Herkes bu hareketini konuşuyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.