Eyüpspor'dan Bodrum FK'ya Karşı 1-0'lık Galibiyet

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK karşısında galip geldikleri için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bizim için güzel bir süreç devam ediyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 1-0 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Maç öncesi buraya geldiğimizde ligin 5. sırasında yer alıyorduk. Bugün kazanarak 4. sıraya yükselebileceğiz. Bu süreç, bugüne kadar iyi giden sürecin devamını oluşturuyor. Bodrum ile son 2 sezondur rekabet içinde olduğumuzu ve birbirimizi geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Her iki takım da Süper Lig'deki ilk deneyimlerini yaşıyor. Rekabetin çok değerli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Sezon başından bu yana yaşadıkları sakatlıklara değinen Yavaş, "Transfer dönemi başladı. Kalibremizdeki oyuncular, büyük kulüplerin dikkatini çekti. Ahmet Kutucu, Galatasaray ile, Bruno da Iğdırspor ile anlaştı. Samu Siaz ise transfer sürecinde aramızdan ayrıldı" şeklinde konuştu. Kerem Yavaş, Thiam'ın sarı kart cezası nedeniyle hücumda Emre Akbaba'yı kullandıklarını ifade etti. Yavaş, "Maça iyi başladık, golü bulduktan sonra Bodrumspor reaksiyon gösterdi. Ancak oyun kontrolü hep bizdeydi. İkinci yarıda hücumda memnun değildik ama savunmamızda iyiydik. Ekonomik oynayarak maçı kazandık" diyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA