Eyüpspor'dan Adana Demirspor zaferi ve Avrupa hedefi vurgusu

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Adana Demirspor galibiyeti sonrası Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin devam ettiğini söyleyerek, "Bugünkü başarıya hep beraber ulaştık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta kapanış maçında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Bu maçın bizim için iki açıdan önemi vardı. 3 puanı kazanıp 50 puan barajını geçmek ve kalan haftalarda Avrupa kupalarına katılım yolunda sağlayacağımız avantajdı. Diğer bir hedefimiz de rakibimize saygı göstererek oynamaktı. Adana Demirsporlu oyuncuları da tebrik ediyorum. Zor bir süreçten geçiyorlar. Biz de onlara disiplinden kopmadan oynayarak onlara karşı saygımızı gösterdik. Süper Lig'de ilk kez yer alan bir takım olarak başlangıçta ilk hedefimiz ligde kalmaktı. Sonraki süreçte Avrupa için ilk 5'e kalabilmeyi hedef edindik. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz ama bugün de oyuncularımız gösterdi ki son haftaya kadar devam edecek" diye konuştu.

Takımdan ayrılan önemli oyunculara rağmen Avrupa hedeflerinin devam ettiğini vurgulayan Yavaş, "Biz hayallerimizi belki öteledik ama bu kulüp bize kapısını açtı. İşin finansal kısmını biraz daha fazla düşünmek istedik. Oyuncularımız da fedakarlık gösterdi ve bugün bizi buralara getirdi. Bugünkü başarıya hep beraber ulaştık. Yapılan bu fedakarlık belki de önümüzdeki yıl bize katkı olarak geri dönecek. Avrupa kupalarında yer alırsak tabii oturup tekrardan hem kadro hem de finansal açıdan tekrar planlama yapacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL