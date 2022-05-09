Eyüpspor'da teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez getirildi - Haberler

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Eyüpspor'da teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez getirildi

AA - Ercan Çakar - Spor
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Eyüpspor'da teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez getirildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez getirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez getirildi.

Eyüpspor Kulübü Başkan Vekili Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İbrahim Üzülmez ile 1,5 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

Kulaksız, Üzülmez ile yarın sözleşme imzalayacaklarını aktardı.

Eyüpspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılmıştı.

AA / Ercan Çakar - Spor

İbrahim Üzülmez, Spor Toto, Eyüpspor, Fatih, Spor, Haberler

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