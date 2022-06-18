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Eyüpspor'da başkan yeniden Murat Özkaya

İhlas Haber Ajansı - Spor
Eyüpspor'da başkan yeniden Murat Özkaya

Eyüpspor'da Murat Özkaya, tek aday olarak girdiği Olağan Seçim Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi.

Eyüpspor'da Murat Özkaya, tek aday olarak girdiği Olağan Seçim Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi.

Eyüpspor Olağan Seçim Genel Kurulu, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Saat 18.00'de başlayan oy verme işlemi, 20.00'de sona erdi ve oy sayımına geçildi. Tek aday olarak seçime giren Murat Özkaya yeniden başkan seçildi.

Anonim şirket statüsüne geçeceğiz

Genel Kurul sonrası konuşma gerçekleştiren başkan Özkaya, "Eyüpspor olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam etmeliyiz. Taraftarlarımızdan da isteğimiz bizlere inanmaları ve bu ortamın bozulmasına izin vermemeleridir. Bu beraberliği korumak, istikrarı ve başarıyı sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki sezonda da hedefimiz Süper Lig mücadelesi vermektir. Kulübümüzün de maddi olarak mali seviyesini yükseltmek, yatırımların artması adına dernek statüsünden anonim şirket statüsüne geçeceğiz. Alacağımız kararın maddi anlamda kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Stat için izin verilmesini istiyoruz

Konuşmasında stat konusuna da değinen Murat Özkaya, "Bu konuda devletimizden maddi anlamda hiçbir şey talep etmemekteyiz. Bizim tek isteğimiz, mevcut stadımızın bulunduğu bölgede yeni bir stadın inşa edilmesine izin verilmesi ya da bizlere gösterilecek uygun bir lokasyonda yeni bir stadın inşası için izin verilmesidir. Stadın yapımında gerekli maddi yatırımı ben gerçekleştireceğim. Tek isteğim bize izin verilmesidir" dedi.

Adana Demirspor'dan Eyüpspor'a 5 transfer

Eyüpspor Olağan Seçim Genel Kurulu'nda Adana Demirspor başkanı Murat Sancak ise misafir olarak katılım sağladı. Sancak yaptığı konuşmasında anonim şirket olmanın faydalarından bahsederken mavi-lacivertlilerin de mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Başkan Sancak ayrıca Adana Demirspor'dan Eyüpspor'a 5 oyuncunun transfer olacağını ancak isimleri şu an veremeyeceğini, taraftarın kendisini topa tutabileceğini ifade etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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