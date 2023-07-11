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Eyüpspor, Caner Erkin'i transfer etti

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, deneyimli futbolcu Caner Erkin'i transfer etti. Geçen sezon Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki sol kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, deneyimli futbolcu Caner Erkin'i transfer etti.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, 2023-2024 transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı." denildi.

Geçen sezon Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki sol kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Caner Erkin Başakşehir Eyüpspor Spor Spor Haberler

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