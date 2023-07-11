Eyüpspor, Caner Erkin'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, deneyimli futbolcu Caner Erkin'i transfer etti. Geçen sezon Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki sol kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.