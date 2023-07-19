Eyüpspor Bolu kampına başladı

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da ikinci etap kampına başladı. Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular taktiksel çalışmalar yaptı.