Eyüpspor, Bolu'da sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir oteldeki kampı devam eden Eyüpspor'da futbolcular, teknik direktör Arda Turan yönetiminde akşam antrenmanı yaptı.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Eyüpspor, yarın Boluspor ile hazırlık maçı yapacak.