Stat: Eyüp

Hakemler: Kadir Sağlam, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

Eyüpspor : Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç, Uğur Demirok, Claro (Dk. 46 Alpaslan Öztürk)?, Ömer Bayram, Bekir Yılmaz (Dk. 70 Taşkın İlter), Recep Niyaz (Dk. 46 Sinan Kurt), Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Dk. 83 Del Valle), Babel, Mustafa Pektemek (Dk. 62 Dibba)

Bodrumspor: Sousa, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+1 Imeri), Erkan Değişmez (Dk. 81 Orgill), Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 81 Hakan Özmert), Celal Dumanlı (Dk. 69 Aminu)

Gol: Dk. 34 Mustafa Pektemek ( Eyüpspor )

Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Eyüpspor, Bodrumspor'u 1-0 yendi.

Müsabakayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, sarı-kırmızılı yönetici Erden Timur, Galatasaraylı oyuncular Barış Alper Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu, iş insanı Acun Ilıcalı ve eski milli futbolcu Burak Yılmaz da tribünde takip etti.

Karşılaşmanın rövanşı 4 Haziran Pazar günü Bodrumspor'un sahasında oynanacak. Turu geçen ekip, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi olacak.