Eyüpspor, Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti

Bodrumspor maçının ardından

İsmet Taşdemir Turu geçmek istiyoruz

Kerem Yavaş Göze hoş gelen bir futbol olmasa da sahada iyi mücadele oldu

Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig Play-Off 2'nci Tur ilk maçında Eyüpspor, sahasında Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş Bizim için zor bir maçtı. Böyle geçeceğini tahmine ediyorduk. Sezon sonu olması, yaş ortalaması yüksek bir takım olmamız. 120 dakikadan çıkıp buraya geldik. Göze hoş gelen bir futbol olmasa da sahada iyi mücadele oldu. Skoru bulduktan sonra korumamız önemliydi. Bunu istiyorduk. İlk partı tamamladık. Şimdi Bodrum'da belki bu maça göre hava şartları, maçın saati daha zorlayabilir. Buna hazırız. İki takım için de daha zor olacaktır. Daha iyi oynayan takım bir üst tura yükselecektir diye konuştu.

İSMET TAŞDEMİR TURU GEÇMEK İSTİYORUZ

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise Önemli bir maçtı. Geldiğimiz noktada anlam yüklü bir maçtı. Çok dengeli başladık. Talihsiz bir gol yedik. İlk yarıda ve ikinci yarıda yararlanamadığımız pozisyonlar var. Sezon başında beri oyuncularımızla gurur duyuyorum. Bugün bir kere daha gurur duydum. Maçın ilk yarısı bitti. İlk yarısını mağlup kapattık. İkinci yarısına evimizde hazırlanacağız. Bugün yaptığımız yanlışları yapmamaya çalışacağız. İnşallah yapmadan, hak ettiğimize inandığımız turu geçmek istiyoruz. Onun için elimizden gelen her şeyi ikinci maçta yapacağız dedi.