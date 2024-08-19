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Eyüpspor, Bodrum FK'yı mağlup etti

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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, takımının Bodrum FK'yı mağlup ettiği maçı değerlendirdi ve ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini belirtti.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "İkinci devre oyun tamamen bizim istediğimiz gibi oldu. Sonuç olarak oyuncularım önemli bir geri dönüş sergilediler. Öncelikli hedefimiz ilk defa bulunduğumuz ligde kalıcı olmak" dedi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Eyüpspor sahasında Bodrum FK'yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, mücadeleyi değerlendirdi.

6 puanlık bir maç olduğunu ve kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kerem Yavaş, "Maçın ilk 30 dakikası bize maçı kaybettirebilirdi. Bu tip oynayan takımlara karşı akıllı ve organize hücum etmek gerekir ya da onların birebir temaslarına karşılık vermek lazım ve biz bunu başaramadık. İlk 30 dakika 2 senedir oynadığımız en kötü oyundu. İkinci devre oyun tamamen bizim istediğimiz gibi oldu. Sonuç olarak oyuncularım önemli bir geri dönüş sergilediler. Öncelikli hedefimiz ilk defa bulunduğumuz ligde kalıcı olmak. Bodrum, direkt rakibimizdi, 6 puanlık maçtı ve kazanmak istiyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Bazı futbolcuları orijinal mevkilerinde kullanamadıklarını belirten Kerem Yavaş, 30'uncu dakikanın ardından bazı oyuncuların mevkilerinde değişikliğe gittiklerini kaydetti. Kerem Yavaş ayrıca 6 numara ve stoper bölgelerine transfer yapmak için arayışta olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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