Eyüpspor, Bodrum FK'yı 3-0 mağlup etti

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, farklı kazandıkları Bodrum FK maçıyla ilgili, "Oyuncularımız birinci dakikadan son dakikaya kadar harfiyen her şeyi uyguladılar. İyi odaklanma ve fiziksel temaslara karşılık verdiler" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 3-0 mağlup ederek ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Rakiplerinin fiziksel olarak güçlü bir takım olduğunu bildiklerini belirten Yavaş, "Milli araya girmeden önce son maçımızdı. Rakip ciddi bir rakip, geçen sezonki performanslarını bu sezona da taşıyan, iyi savunma yapan, ligin en çok faul yapan takımı, temaslı savunma anlayışı olan uzun toplarla sonuca gitmeye çalışan bir takım. Buna rağmen ceza sahasına en çok giren takımla karşılaştık. Bu rakamlar belli ediyordu bizi zor bir karşılaşma olacağını. Bodrumspor kadro kalitesini koruyup geçen sezonki anlayışını devam ettiren bir takımdı. Oyun kurarken, önde baskı yaparken uzun topları kullanan takıma karşı oyuncularımız birinci dakikadan son dakikaya kadar harfiyen her şeyi uyguladılar. İyi odaklanma ve fiziksel temaslara karşılık verdiler. Bunun neticesinde bugün rahat bir şekilde iyi bir skorla galip ayrıldık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL