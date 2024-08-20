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Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: İyi Oyun Yetmiyor

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Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, deplasmanda ikas Eyüpspor'a 4-1 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi oyunlarının kalite eksikliği nedeniyle yeterli olmadığını belirtti. Taşdemir, takımın istekli ve arzulu olduğunu ancak bir yerde tıkandıklarını ve değişiklik yapmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, küme düşme kelimesini kullanmak istemediğini ve lige renk katmak istediklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 4-1 yenilen Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, iyi oyunlarının kalite eksikliği nedeniyle yeterli olmadığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, iki devrede iki farklı oyun oynadıklarını belirtti.

İlk yarıda istediklerini yaptıklarını, iyi oynayarak çok pozisyon bulduklarını vurgulayan Taşdemir, "İkinci yarı başında yediğimiz golle inişe geçtik. İkinci yarı ligin gerçekleriyle daha fazla karşılaştık diyebilirim. Bir şeyleri toparlamamız lazım. İstatistiklere baktım, rakip ceza sahasında 24 kez topla buluşmuşuz ve 1 gol attık. Rakip 18 kez buluştu ve 4 gol attı. Bu bence çok şeyi gösteriyor. İnşallah bu doğrultuda kadro yapılanmamıza dikkat ederiz, yoksa sıkıntı yaşayabiliriz." diye konuştu.

Transferde kulüp politikaları doğrultusunda hareket ettiklerini aktaran Taşdemir, şöyle devam etti:

"Genç oyuncularımız var. Bununla beraber takımımızın iyi olması için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Oyun olarak evet iyi oynuyoruz ama yetmiyor. Bu ligin bir kalite gerçeği var. Oyuncu kardeşlerimin mücadelesi, isteği, arzusu çok iyi ama bir yerde tıkanıyoruz, bunu gidermemiz lazım. Yol yakınken bir şeyleri değiştirmemiz lazım, yoksa sıkıntı yaşayabiliriz."

"Küme" kelimesini kullanmak dahi istemediğini kaydeden Taşdemir, "Benim istediğim şey lige renk katmak. Oyun olarak yarım yarım yapıyoruz ama bunu netleştirmemiz lazım. Küme lafını dahi etmek kendi adıma istemiyorum. Renk katmak istiyoruz. Oyunumuz bundan önce beğenildi, bu takdiri yeniden yaşamak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

İsmet Taşdemir Eyüpspor Bodrum Spor Spor Haberler

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