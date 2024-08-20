Eyüpspor, Sipay Bodrum FK'yı 4-1 yenerek 6 puanlık bir maçı kazandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 4-1 yenen ikas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, 6 puanlık bir maçı kazandıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yavaş, birbirini iyi tanıyan 2 takımın karşılaştığını belirtti.

Rakiplerinin iyi yönetilen, istikrarlı bir kulüp olduğunu vurgulayan Yavaş, "Maçın ilk 30 dakikası bize maçı kaybettirebilirdi. Bu tip oynayan takımlara karşı akıllı ve organize hücum etmek gerekir ya da onların bire bir temaslarına karşılık vermek lazım ve biz bunu başaramadık. İlk 30 dakika, 2 senedir oynadığımız en kötü oyundu. İkinci devre oyun tamamen bizim istediğimiz gibi oldu. Sonuç olarak oyuncularım önemli bir geri dönüş sergiledi. Öncelikli hedefimiz ilk defa bulunduğumuz ligde kalıcı olmak. Bodrum FK, direkt rakibimizdi, 6 puanlık maçtı ve kazanmak istiyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Maça oyuncuları kendi pozisyonları dışında başlattıklarını ve bunu ilk 30 dakikadan sonra düzelttiklerini aktaran Yavaş, transferde 6 numara ve bir stoper aradıklarını da sözlerine ekledi.