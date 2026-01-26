Eyüpspor Beşiktaş maçının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Eyüpspor- Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka olacak.

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış müsabakasında Eyüpspor ile Beşiktaş, bu akşam saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Bersan Duran ile Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Demirkıran olacak.

Müsabakada VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da ise Suat Güz görev yapacak. - İSTANBUL