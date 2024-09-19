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EYÜPSPOR, BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

EYÜPSPOR, BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR
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Eyüpspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda taktik çalışmaları yapıldı.

EYÜPSPOR, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman öncesinde Arda Turan, sahanın ortasında takımla birlikte toplantı yaptı. Ardından koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve orta çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu.

Eflatun-sarılı ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Arda Turan Beşiktaş Eyüpspor Futbol Yaşam Spor

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