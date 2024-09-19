Üye Girişi
Haberler

Eyüpspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Eyüpspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi Kemerburgaz'daki tesislerinde antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak ikas Eyüpspor, hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz'da bulunan Eyüpspor Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşularının ardından 5'e 2 pas çalışması ve şut idmanı yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Eyüpspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Trendyol Süper Lig Yerel Haberler Antrenman Beşiktaş Eyüpspor 3-sayfa Futbol Eylül Pazar Spor

Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

 İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak

Siber saldırılar sonrası Hizbullah liderinden ilk açıklama

 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı

Çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nizip Belediye Başkanı kim, hangi partili? Ali Doğan kimdir? Monaco Barcelona maçı CANLI izle! (FULL HD) Monaco Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT 1 canlı maç izle! MONACO-BARCELONA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Trabzonspor Kayserispor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Trabzonspor Kayserispor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızılyıldız Benfica maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kızılyıldız Benfica geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kızılyıldız Benfica maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kızılyıldız Benfica golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Galatasaray Slavia Prag Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ne oldu, Galatasaray turu geçti mi? Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol izle (Kızılyıldız – Benfica)! Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI izle! (HD) Trabzonspor Kayserispor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? SMA akraba evliliğinden mi oluyor? SMA neden olur? Akraba evliliği yasaklanacak mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });